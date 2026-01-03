एशेज सीरीज 2025-26: आखिरी टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े
क्या है खबर?
एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी टेस्ट मैच 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त ले चुकी है। आखिरी मुकाबले में एक बार फिर कंगारू टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ करते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स होंगे। पैट कमिंस चोटिल होने के कारण यह मुकाबला नहीं खेलेंगे। ऐसे में आइए मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य जरूरी बातों के बारे में जानते हैं।
हेड-टू-हेड
इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 365 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान कंगारू टीम को 155 मुकाबलों में जीत मिली है। इंग्लैंड ने 113 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 97 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 189 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 102 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 58 में उसे हार मिली है। 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए।
टीम
अंतिम टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने घोषित की है 12 सदस्यीय टीम
इंग्लैंड ने आखिरी टेस्ट के लिए अपनी 12 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। इसमें तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स को मौका दिया गया हैं। इसी तरह स्पिनर शोएब बशीर भी दल में शामिल किया गया है। 5वें एशेज टेस्ट के लिए ऐसी हो सकती है इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक , ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट , विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर) और जोश टंग।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी। स्पिन गेंदबाज टॉड मर्फी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है। नाथन लियोन चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह मर्फी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन: ट्रेविस हेड, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, माइकल नेसर और टॉड मर्फी।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर
हेड ने पिछले 10 टेस्ट मैच में 41 की औसत से 779 रन बनाए हैं। केरी के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 49.73 की शानदार औसत से 746 रन निकले हैं। इंग्लैंड के लिए रूट ने पिछले 10 मुकाबलों में 50.31 की शानदार औसत से 805 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में स्टार्क ने पिछले 10 मैच में 52 विकेट चटकाए हैं। इंग्लैंड के लिए स्टोक्स ने पिछले 9 मुकाबलों में 33 विकेट अपने नाम किए हैं।