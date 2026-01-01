एशेज सीरीज 2025-26: सिडनी के मैदान पर दोनों टीमों का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

इस समय खेली जा रही एशेज सीरीज 2025-26 का 5वां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी, 2026 से सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। इस समय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने सीरीज में 3-1 से बढ़त बनाई हुई है। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम ने पिछले टेस्ट को जीता था और मेहमान टीम आखिरी मैच को भी जीतने की कोशिश करेगी। इस बीच सिडनी में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

सिडनी सिडनी में इंग्लैंड ने खेले हैं 57 टेस्ट सिडनी में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 57 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 22 मैच जीते हैं और 27 में हार का सामना किया है। इस बीच 8 टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुए थे। इंग्लैंड ने यहां आखिरी बार 2011 में टेस्ट जीता था। वहीं इंग्लैंड ने इस मैदान पर उच्चतम स्कोर 644/10 (2011 में) बनाया है। इस मैदान पर इंग्लैंड का न्यूनतम स्कोर 45/10 रन है।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में जीते थे 62 टेस्ट कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने यहां 103 टेस्ट खेले हैं और उनमें से 62 में जीत हासिल की है। कंगारू टीम को 28 टेस्ट में हार मिली है और टीम ने 23 मैच ड्रा खेले हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहां पर पर सर्वोच्च स्कोर 659 रन बनाया है। इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का न्यूनतम स्कोर 42 रन है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ 600 से अधिक रनों के किए हैं।

ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों का रहा है उम्दा प्रदर्शन सिडनी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रिकी पोंटिंग हैं। उन्होंने यहां 16 टेस्ट में 67.27 की औसत से 1,480 रन (शतक-6) बनाए हैं। स्टीव स्मिथ ने यहां पर 12 टेस्ट में 64.47 की औसत से 1,096 रन (शतक-4) बनाए हैं। उस्मान ख्वाजा ने 9 टेस्ट में 87.50 की औसत से 875 रन बनाए। गेंदबाजी में नाथन लियोन ने यहां पर 49 विकेट लिए हैं। मिचेल स्टार्क ने 10 टेस्ट में 27 विकेट लिए हैं।

