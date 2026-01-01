एशेज सीरीज 2025-26: सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित, उस्मान ख्वाजा की जगह बरकरार

ख्वाजा मौजूदा एशेज सीरीज में ख्वाजा का प्रदर्शन मौजूदा एशेज सीरीज में ख्वाजा ने 3 मैचों की 5 पारियों में 30.60 की औसत से 153 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। ख्वाजा के मध्यक्रम में जाने के बाद, ट्रेविस हेड और जैक वेदरल्ड बतौर सलामी बल्लेबाज खेले हैं। 2025 में ख्वाजा ने 18 पारियों में 36.11 की औसत से 614 रन बनाए थे। इस दौरान उनका एकमात्र शतक ऑस्ट्रेलिया के जनवरी-फरवरी 2025 के श्रीलंका दौरे पर आया था।

मर्फी क्या मर्फी को मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह? ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट में 4 विशेषज्ञ तेज गेंदबाज उतारे थे। लेकिन अब मेजबान टीम सिडनी टेस्ट के लिए युवा ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को शामिल कर सकते हैं। बता दें कि अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को एडिलेड टेस्ट के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद मर्फी को टीम में जोड़ा गया था। 25 वर्षीय ऑफ स्पिनर मर्फी ने 7 टेस्ट में 28.13 की औसत के साथ 25 विकेट लिए हुए हैं।

