एशेज सीरीज 2025-26: सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित, उस्मान ख्वाजा की जगह बरकरार
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वें और आखिरी एशेज टेस्ट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जो 4 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। नियमित कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे। 39 साल के उस्मान ख्वाजा को संन्यास की अटकलों के बावजूद टीम में शामिल किया गया है। आइए टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है ऑस्ट्रेलियाई टीम
कमिंस पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने एडिलेड ओवल टेस्ट में वापसी की थी। इसके बाद उन्हें सीरीज के चौथे और पांचवें मैच के लिए नहीं चुना गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम: स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाई रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, और ब्यू वेबस्टर।
ख्वाजा
मौजूदा एशेज सीरीज में ख्वाजा का प्रदर्शन
मौजूदा एशेज सीरीज में ख्वाजा ने 3 मैचों की 5 पारियों में 30.60 की औसत से 153 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। ख्वाजा के मध्यक्रम में जाने के बाद, ट्रेविस हेड और जैक वेदरल्ड बतौर सलामी बल्लेबाज खेले हैं। 2025 में ख्वाजा ने 18 पारियों में 36.11 की औसत से 614 रन बनाए थे। इस दौरान उनका एकमात्र शतक ऑस्ट्रेलिया के जनवरी-फरवरी 2025 के श्रीलंका दौरे पर आया था।
मर्फी
क्या मर्फी को मिलेगी प्लेइंग इलेवन में जगह?
ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट में 4 विशेषज्ञ तेज गेंदबाज उतारे थे। लेकिन अब मेजबान टीम सिडनी टेस्ट के लिए युवा ऑफ-स्पिनर टॉड मर्फी को शामिल कर सकते हैं। बता दें कि अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को एडिलेड टेस्ट के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद मर्फी को टीम में जोड़ा गया था। 25 वर्षीय ऑफ स्पिनर मर्फी ने 7 टेस्ट में 28.13 की औसत के साथ 25 विकेट लिए हुए हैं।
लेखा-जोखा
ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 3-1 से बनाई हुई है बढ़त
इंग्लैंड को पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में 8 विकेट से शिकस्त मिली थी। ये मुकाबला सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही समाप्त हो गया था। इसके बाद गाबा में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी। तीसरे एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन से जीत दर्ज की थी। वहीं, चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत अपने नाम की थी।