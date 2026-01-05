एशेज सीरीज 2025-26, सिडनी टेस्ट: शतक के करीब पहुंचे ट्रेविस हेड, ऐसा रहा दूसरा दिन

एशेज सीरीज 2025-26 के सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 384 रन बनाए। मेहमान टीम से जो रूट ने बड़ा शतक (160) लगाया। जवाब में दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए हैं। फिलहाल क्रीज पर ट्रेविस हेड (91*) और माइकल नेसर (1*) मौजूद हैं। आइए दूसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।

ब्रूक अपने शतक से चूके ब्रूक पहले दिन के स्कोर 211/3 से आगे खेलने उतरी इंग्लिश टीम को हैरी ब्रूक के रूप में झटका लगा। वह 84 रन बनाकर आउट हुए। ब्रूक के विकेट के पतन के बाद रूट ने शतक लगाया। हालांकि, दूसरे छोर से जेमी स्मिथ (46) को छोड़कर अन्य कोई इंग्लिश बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर सका। इंग्लिश टीम 97.3 ओवर में 384 रन बनाकर आउट हुई। रूट नौवें विकेट के रूप में आउट होने वाले बल्लेबाज बने।

रूट रूट ने शतकों के मामले में पोंटिंग की बराबरी की रूट ने 15 चौकों की बदौलत 160 रन बनाए। रूट ने शतकों के मामले में रिकी पोंटिंग की बराबरी की। बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग ने 168 टेस्ट में 41 शतकों की मदद से 13,378 रन बनाए थे। रूट अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरे सर्वाधिक शतक वाले बल्लेबाज बने। टेस्ट में उनसे ज्यादा शतक सिर्फ भारत के सचिन तेंदुलकर (51) और दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस (45) ने लगाए हुए हैं।

Advertisement

गेंदबाजी माइकल नेसर ने चटकाए 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया से माइकल नेसर सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। इस तेज गेंदबाज ने 18.3 ओवर में 60 रन देते हुए 4 विकेट लिए। प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 23 ओवरों में 90 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की। स्कॉट बोलैंड के खाते में भी 2 विकेट आए। इस तेज गेंदबाज ने 25 ओवर में 85 रन दिए। कैमरून ग्रीन और लाबुशेन ने भी 1-1 विकेट अपने नाम किए।

Advertisement