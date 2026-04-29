IPL 2026: अर्शदीप सिंह ने लुटा दिए 68 रन, ये अनचाहा रिकॉर्ड किया अपने नाम

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 40वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स (PBKS) को हरा दिया। इस मैच में भारत के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले PBKS के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने 4 ओवर में 68 रन लुटा दिए। हालांकि, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी का विकेट लिया। यह अर्शदीप का उनके IPL करियर का सबसे खराब गेंदबाजी प्रदर्शन रहा।

आंकड़े महंगे साबित हुए अर्शदीप अर्शदीप ने दूसरी पारी की शुरुआत में सूर्यवंशी को पहली 2 गेंदों पर शांत रखा, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक छक्का और 2 चौके जड़ दिए। अपने अगले ओवर में सूर्यवंशी ने फिर अर्शदीप को छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर वे आउट हो गए। फिर यशस्वी जायसवाल ने अर्शदीप पर हमला बोल दिया। इसके बाद मैच के अंत में डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे ने भी उन्हें निशाना बनाया और आखिरी ओवर में मैच खत्म कर दिया।

रिकॉर्ड नाम किया ये अनचाहा रिकॉर्ड क्रिकइन्फो के अनुसार, अर्शदीप ने IPL में अपने सबसे खराब गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए हैं। इससे पहले उनका सबसे महंगा स्पेल 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ था, जब उन्होंने एक विकेट लेकर 66 रन लुटा दिए थे। इसके अलावा, यह PBKS के लिए IPL में दूसरा सबसे महंगा स्पेल भी है। इस सूची में पहले स्थान पर जेवियर बार्टलेट (1/69 बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2026) हैं।

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