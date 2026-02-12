अर्शदीप सिंह ने टी-20 क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे किए

आंकड़े

अर्शदीप ने अपने 188वें मैच में हासिल की ये उपलब्धि

अर्शदीप ने अपने 188वें मैच में 250 टी-20 विकेट पूरे किए। इस बीच उनकी गेंदबाजी औसत 22 से कम है। उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। क्रिकइंफो के मुताबिक, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज 250 टी-20 विकेट पूरे करने वाले 75वें खिलाड़ी बन गए। अपने शानदार टी-20 क्रिकेट करियर में उन्होंने भारतीय टीम के अलावा पंजाब और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम का प्रतिनिधित्व किया है।