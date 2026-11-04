अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अर्शदीप सिंह ने पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में लिए 4 विकेट

लेखन आदर्श कुमार 11:27 am Nov 04, 202611:27 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। ये उनके वनडे करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल साबित हुआ। कीवी टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहली बार ये कारनामा किया। उनकी अच्छी गेंदबाजी के कारण पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 185 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।