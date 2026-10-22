न्यूजीलैंड बनाम भारत: अर्शदीप सिंह 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने

अर्शदीप ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2022 में खेला था।

उन्होंने अब तक 100 मुकाबलों में लगभग 21 की औसत से 145 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है।

उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/51 का रहा है।

इस खिलाड़ी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा 25 विकेट दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए हैं।