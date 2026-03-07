अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए चटकाए हैं सर्वाधिक टी-20 विकेट, जानिए आंकड़े

टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 8 मार्च (रविवार) को खेला जाएगा। मुकाबले में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह से भारतीय टीम को काफी उम्मीदें होंगी। कीवी टीम के खिलाफ उनके आंकड़े कमाल के रहे हैं। इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। अपनी स्विंग होती हुई गेंदों से अर्शदीप बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे हैं अर्शदीप के आंकड़े अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2022 में खेला था। उन्होंने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 18.11 की औसत और 9.62 की इकॉनमी से 17 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/51 का रहा है। अर्शदीप के बाद जसप्रीत बुमराह (16 विकेट) भारत की ओर से न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

टी-20 टी-20 विश्व कप 2026 में ऐसा रहा है अर्शदीप का प्रदर्शन टी-20 विश्व कप 2026 में अर्शदीप ने 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 24.66 की औसत से 9 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.53 की रही है। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/24 का रहा है। अर्शदीप से ज्यादा विकेट केवल जसप्रीत बुमराह (10 विकेट) और वरुण चक्रवर्ती (13) ने लिए हैं। शुरुआती ओवर में अर्शदीप की स्विंग होती हुई गेंदें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान करेगी।

Advertisement

आंकड़े टी-20 विश्व कप में ऐसा रहा है अर्शदीप का प्रदर्शन टी-20 विश्व कप में अर्शदीप ने पहला मुकाबला साल 2022 में खेला था। उन्होंने अब तक 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 21 पारियों में 16.47 की उम्दा औसत के साथ 36 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.80 की रही है। इस खिलाड़ी ने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/9 का रहा है। इस विश्व कप में अर्शदीप ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ (3/24) 3 विकेट हॉल लिया था।

Advertisement