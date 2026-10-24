अर्शदीप एक कलैंडर वर्ष में सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट वाले भारतीय बने, भुवनेश्वर का रिकॉर्ड तोड़ा

अर्शदीप ने इस साल अब तक 29 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 24.78 की औसत और 9.25 की इकॉनमी रेट से 38 विकेट लिए हैं।

बता दें कि भुवनेश्वर ने 2022 में 32 मैचों में 19.56 की औसत और 6.98 की इकॉनमी रेट के साथ 37 विकेट अपने नाम किए थे।

भारतीय गेंदबाजों की इस सूची में तीसरे स्थान पर वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप हैं।

क्रिकबज के मुताबिक, अर्शदीप ने 2024 में चक्रवर्ती ने 2025 में 36-36 विकेट लिए थे।