फीफा विश्व कप: हार के बाद अर्जेंटीना के प्रशंसकों का बवाल, पुलिस से हुई हिंसक झड़प

दंगों के बाद ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर जगह-जगह मलबा और टूटे हुए सामान बिखरे दिखाई दिए।

वहीं, एक तस्वीर में एक पुलिसकर्मी जमीन पर गिरे एक समर्थक को लात मारते हुए भी नजर आया।

हार के बावजूद अर्जेंटीना में राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने रोड्री के विश्व कप ट्रॉफी उठाने के कुछ घंटे बाद इसकी घोषणा की।

हालांकि, उन्होंने कहा कि जश्न किस दिन मनाया जाएगा, इसका फैसला टीम के खिलाड़ी और कोच करेंगे।