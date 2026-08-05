क्या रोहित शर्मा को लेकर BCCI और चयन समिति के बीच हैं मतभेद? सामने आई रिपोर्ट

पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में रोहित के शतक लगाने से पहले ऐसी खबरें थीं कि यह उनका आखिरी मैच हो सकता है।

चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन ने रोहित को स्पष्ट कर दिया था कि वे वनडे विश्व कप 2027 की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं।

हालांकि, मैच से 2 दिन पहले BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि रोहित अभी भी टीम की भविष्य की योजनाओं में मजबूती से शामिल हैं।