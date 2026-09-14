तीरंदाजी विश्व कप 2026: धीरज बोम्मादेवेरा ने रचा इतिहास, स्वर्ण पदक किया अपने नाम

नाकानिशी ने पहले सेट में 3-1 बढ़त बनाई। हालांकि, धीरज ने तीसरे सेट में 29 का स्कोर बनाकर मुकाबले को 3-3 से बराकर कर दिया।

नाकानिशी ने चौथे सेट में 5-3 की बढ़त बना ली और उन्हें चैंपियन बनने के लिए 5वें सेट में बराबरी की जरूरत थी।

निर्णायक सेट में धीरज ने बेहतर प्रदर्शन कर स्कोर को 5-5 कर दिया।

शूट-ऑफ में धीरज ने परफेक्ट 10 का स्कोर किया, जबकि नाकानिशी केवल 9 का स्कोर ही बना सके।