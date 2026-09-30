वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में डेब्यू करने वाले आकिब नबी का कैसा है लिस्ट-A करियर?

नबी घरेलू क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर के लिए खेलते हैं। 29 साल के इस खिलाड़ी ने अब तक 36 लिस्ट-A मुकाबले खेले हैं। इसकी 36 पारियों में 27.37 की औसत से 56 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/39 का रहा है।

इस खिलाड़ी ने 30 पारियों में 572 रन भी बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 114* रन है।