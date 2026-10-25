पूर्व भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा डेढ़ साल तक अवसाद में रहे थे

अमित मिश्रा का दर्दनाक खुलासा, कहा- डेढ़ साल तक अवसाद में रहा

लेखन भारत शर्मा 04:14 pm Oct 25, 202604:14 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने अपने शुरुआती करियर के संघर्षों और मानसिक तनाव को लेकर एक दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के साथ एक स्पष्ट बातचीत में मिश्रा ने बताया कि साल 2003 में भारत के लिए वनडे डेब्यू करने के तुरंत बाद टीम से बाहर होने पर वे एक गहरे मानसिक अवसाद के दौर में चले गए थे, जो एक साल से अधिक समय तक जारी रहा।