दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर ने अनाया बांगर के महिला क्रिकेट में शामिल होने पर उठाए सवाल
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी ऑलराउंडर मारिजैन कप्प ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के अनाया बांगर को महिला क्रिकेट में खेलने का रास्ता देने के फैसले की आलोचना की है। पूर्व मुंबई अंडर-19 क्रिकेटर अनाया ने इसी साल जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी कराई थी। इस सप्ताह उन्हें ऑस्ट्रेलिया में महिला कम्युनिटी क्रिकेट खेलने की अनुमति मिली है। हालांकि, एलीट क्रिकेट के लिए उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे।
बयान
मारिजैन ने फैसले को बताया बेतुका
CA के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मारिजैन ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इंस्टाग्राम पर लिखा, 'बिल्कुल बेतुका, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'
CA की नीति के अनुसार, एलीट महिला क्रिकेट में खेलने के लिए खिलाड़ी का सीरम टेस्टोस्टेरोन स्तर कम से कम 12 महीने तक 10nmol/L से नीचे होना चाहिए।
अनाया को मार्च 2027 के बाद यह मानदंड पूरा करने पर महिला बिग बैश लीग (WBBL) के लिए पात्र माना जा सकता है।
ट्विटर पोस्ट
मारिजैन ने इंस्टाग्राम पर दी प्रतिक्रिया
Marizanne Kapp’s Instagram story on Anaya Bangar. pic.twitter.com/ofbDpVXYPi— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 28, 2026
बयान
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं दोबारा खेल पाऊंगी- अनाया
अनाया ने CA की नीति को अपने लिए महत्वपूर्ण बताया है।
उन्होंने कहा, "मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मैं दोबारा खेल पाऊंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की प्रगतिशील और समावेशी नीतियों की वजह से यह मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे अन्य खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर है।"
जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी से अभी उबर रहीं अनाया ने बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए एक क्लब तलाश रही हैं।
परिचय
कौन हैं अनाया और कैसे बदली पहचान?
अनाया पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच संजय बांगर की संतान हैं। उनका जन्म आर्यन बांगर के नाम से हुआ था।
उन्होंने बताया है कि बचपन से ही उन्हें अपनी जेंडर पहचान को लेकर अलग महसूस होता था।
उन्होंने 2022 में ट्रांजिशन की प्रक्रिया शुरू की और फिर हार्मोन थेरेपी ली। मार्च, 2026 में थाईलैंड में जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी कराने के बाद उन्होंने अनाया नाम से अपनी पहचान को अपनाया।
वे सरफराज खान के साथ आयु वर्ग क्रिकेट में खेल चुकी हैं।