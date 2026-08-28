दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर ने अनाया बांगर के महिला क्रिकेट में शामिल होने पर उठाए सवाल

CA के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मारिजैन ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इंस्टाग्राम पर लिखा, 'बिल्कुल बेतुका, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'

CA की नीति के अनुसार, एलीट महिला क्रिकेट में खेलने के लिए खिलाड़ी का सीरम टेस्टोस्टेरोन स्तर कम से कम 12 महीने तक 10nmol/L से नीचे होना चाहिए।

अनाया को मार्च 2027 के बाद यह मानदंड पूरा करने पर महिला बिग बैश लीग (WBBL) के लिए पात्र माना जा सकता है।