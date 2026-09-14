अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार जीत दर्ज की (तस्वीर: एक्स/@usopen)

US ओपन 2026: जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता खिताब, फाइनल में बेन शेल्टन को हराया

लेखन आदर्श कुमार 10:19 am Sep 14, 202610:19 am

क्या है खबर?

जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने US ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने बेन शेल्टन को 4 सेटों में हराकर खिताब जीता। उन्होंने पहला सेट 6-4 से जीता, जबकि कड़े मुकाबले वाला दूसरा सेट 7-6 (7-2) से अपने नाम किया। तीसरे सेट में शेल्टन ने आखिर में ज्वेरेव की सर्विस तोड़कर 7-5 से सेट जीता। हालांकि, ज्वेरेव ने वापसी कर चौथे सेट में शुरुआत में ही शेल्टन की सर्विस तोड़ी और 6-2 से सेट जीतकर खिताब अपने नाम किया।