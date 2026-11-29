वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रॉ रहने के बाद गिल ने गेंद पर लार के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को हटाने की बहस शुरू की थी।

इस पर कुक ने कहा, "मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। इसे वापस लाकर मुझे खुशी होगी। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ड्रॉप-इन पिचें एक ऐसा क्षेत्र हैं, जहां खेल में निवेश की आवश्यकता है। अगर, आप अच्छी विकेट तैयार कर रहे हैं, तो वहीं सबकी सहमति बनती है।"