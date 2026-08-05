अजीत अगरकर मुख्य चयनकर्ता का पद छोड़ने वाले हैं (फाइल तस्वीर)

अजीत अगरकर मुख्य चयनकर्ता के पद से हटेंगे, वीवीएस लक्ष्मण लेंगे उनकी जगह- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 09:31 am Aug 05, 202609:31 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर 2026 में समाप्त हो सकता है। दैनिक जागरण के रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI उनकी जगह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी सौंपने की योजना बना रही है। अगरकर का कार्यकाल जून 2026 में खत्म होना था, लेकिन BCCI ने उन्हें 3 महीने का विस्तार दिया था। उम्मीद थी कि उन्हें 2027 विश्व कप तक एक और विस्तार मिल सकता है।