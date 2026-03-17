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IPL 2026 में भी अजिंक्य रहाणे ही करेंगे KKR की कप्तानी
IPL 2026 में भी अजिंक्य रहाणे ही करेंगे KKR की कप्तानी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026 में भी अजिंक्य रहाणे ही करेंगे KKR की कप्तानी

लेखन अंकित पसबोला
Mar 17, 2026
05:28 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी अजिंक्य रहाणे ही करेंगे। मंगलवार (17 मार्च) को KKR फ्रेंचाइजी ने इसकी पुष्टि की है। आगामी सीजन में KKR अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ करेगी। बता दें कि पिछले सीजन में भी रहाणे ने ही टीम की कप्तानी की थी। हालांकि, IPL 2025 में KKR की टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन 

IPL 2025 में ऐसा रहा था रहाणे का प्रदर्शन 

रहाणे ने पिछले संस्करण में 12 पारियों में 35.45 की औसत और 147.72 की स्ट्राइक रेट के साथ 390 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक भी अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 61 रन का रहा था। उन्होंने 36 चौके और 20 छक्के भी लगाए। वह KKR के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। KKR से उनके बाद अंगकृष रघुवंशी 300 रन के साथ दूसरे पायदान पर थे।

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KKR 

रहाणे की कप्तानी में कैसा रहा टीम का प्रदर्शन?

IPL 2025 में KKR ने हार के साथ अभियान की शुरुआत की और आखिर तक लय में नहीं लौट पाई थी। यही कारण रहा कि वह कुल 14 मैचों में से केवल 5 में जीत दर्ज कर पाई और 7 में उसे हार झेलनी पड़ी थी। इस बीच 2 मुकाबले अनिर्णित भी रहे थे। इसके चलते रहाणे के नेतृत्व में टीम 12 अंकों (-0.305) के साथ 8वें स्थान पर रही थी।

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