IPL 2026 में भी अजिंक्य रहाणे ही करेंगे KKR की कप्तानी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026 में भी अजिंक्य रहाणे ही करेंगे KKR की कप्तानी

लेखन अंकित पसबोला 05:28 pm Mar 17, 202605:28 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी अजिंक्य रहाणे ही करेंगे। मंगलवार (17 मार्च) को KKR फ्रेंचाइजी ने इसकी पुष्टि की है। आगामी सीजन में KKR अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ करेगी। बता दें कि पिछले सीजन में भी रहाणे ने ही टीम की कप्तानी की थी। हालांकि, IPL 2025 में KKR की टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।