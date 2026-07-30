अजिंक्य रहाणे की टेस्ट क्रिकेट की वो यादगार पारियां, जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकेगा

साल 2014 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में पहली पारी में 530 रन बनाए।

जवाब में भारत ने 147 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद रहाणे ने विराट कोहली (169) के साथ शानदार साझेदारी कर टीम को संकट से उबारा।

उन्होंने 171 गेंदों का सामना किया और 147 रन की पारी खेली, जिसमें 21 चौके शामिल थे।

उनकी इस दमदार पारी की बदौलत भारत ने 465 रन बनाए। मुकाबला ड्रॉ रहा था।