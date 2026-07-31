अजिंक्य रहाणे ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL में ऐसे रहे हैं अजिंक्य रहाणे के आंकड़े, रिकॉर्ड्स भी जानिए

लेखन आदर्श कुमार 03:30 pm Jul 31, 202603:30 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने सभी प्रारूपों के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 38 वर्षीय रहाणे ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी, जिसके साथ ही 2011 में शुरू हुआ उनका शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया। इसके साथ ही रहाणे के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सफर पर भी विराम लग गया है। ऐसे में आइए इस लीग में उनके आंकड़े और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।