IPL में ऐसे रहे हैं अजिंक्य रहाणे के आंकड़े, रिकॉर्ड्स भी जानिए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने सभी प्रारूपों के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 38 वर्षीय रहाणे ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी, जिसके साथ ही 2011 में शुरू हुआ उनका शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया। इसके साथ ही रहाणे के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सफर पर भी विराम लग गया है। ऐसे में आइए इस लीग में उनके आंकड़े और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
रन
IPL में 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे रहाणे
रहाणे IPL में 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।
उन्होंने 212 मुकाबले खेले और 30.15 की औसत से 5,367 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 125.60 की रही।
इस खिलाड़ी ने अपने करियर में 2 शतक और 35 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105 रन नाबाद रहा।
उनके बल्ले से 539 चौके और 141 छक्के निकले। रहाणे अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 39 गेंदों में 63 रन की पारी खेली थी।
राजस्थान रॉयल्स
रहाणे ने अपने करियर में सबसे ज्यादा रन राजस्थान रॉयल्स के लिए बनाए
रहाणे का प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए शानदार रहा।
उन्होंने 100 मैचों में 34.26 की औसत से 2,810 रन बनाए। वह RR के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और दूसरे सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं।
उन्होंने 2 बार सीजन में 500+ रन बनाए हैं। 2012 में 560 और 2014 में 540 रन आए थे। ये दोनों प्रदर्शन RR के लिए आए।
2015 में रहाणे से ज्यादा रन सिर्फ डेविड वार्नर (562 रन) के थे।
CSK
CSK के लिए की जोरदार वापसी
2019 में RR से अलग होने के बाद रहाणे का IPL सफर मुश्किल दौर से गुजरा।
अगले 3 सीजन में उन्होंने DC के लिए 2 और KKR के लिए एक सीजन खेला, लेकिन वह नियमित रूप से प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन सके।
हालांकि, चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने 2023 में उन्हें टीम में लिया और रहाणे ने 172.48 की स्ट्राइक रेट से 326 रन बना दिए।
उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने CSK को 5वां खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।
2025
2025 में फिर बने KKR का हिस्सा
2024 में CSK के साथ रहने के बाद रहाणे KKR वापस लौटे। हालांकि, 37 वर्षीय रहाणे KKR को प्लेऑफ तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन उन्होंने 35.45 की औसत से 390 रन बनाए।
रहाणे के आखिरी IPL सीजन में उन्होंने 25.76 की औसत से 335 रन बनाए।
कुल मिलाकर उन्होंने KKR के लिए 34 मैचों में 27.67 की औसत से 858 रन बनाए।
वहीं, CSK के लिए उन्होंने 27 मैच खेले और 25.81 की औसत से 568 रन बनाए।
जानकारी
कप्तान के तौर पर ऐसे रहे रहाणे के आंकड़े
रहाणे ने IPL में कप्तान के तौर पर 52 मैचों में 27.82 की औसत से 1,308 रन बनाए। कप्तानी करते हुए रहाणे की टीम ने 19 मुकाबले जीते, जबकि 30 मैचों में उसे हार मिली। इसके अलावा 1 मैच टाई और 2 मुकाबले बेनतीजा रहे।