तिलक वर्मा इंडिया-A की कप्तानी कर रहे हैं (फाइल तस्वीर)

तिलक वर्मा के इस बयान पर भड़के रहाणे, बोले- खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम में करो बात

लेखन आदर्श कुमार 05:25 pm Nov 23, 202605:25 pm

क्या है खबर?

इंडिया-A के कप्तान तिलक वर्मा को पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद शाहबाज अहमद को लेकर की गई टिप्पणी के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने हार के बाद सार्वजनिक रूप से साथी खिलाड़ी का नाम लेने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। 314 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया-A की टीम 49.1 ओवर में 265 रन पर सिमट गई। तिलक ने 100 और शाहबाज ने 56 रन बनाए।