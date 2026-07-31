IPL में अजिंक्य रहाणे के बल्ले से निकली सर्वश्रेष्ठ पारियों पर एक नजर
क्या है खबर?
अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने लंबे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) करियर में कई यादगार पारियां खेलीं, जिन्होंने उन्हें टूर्नामेंट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल किया। वह IPL में 6 टीमों का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने कई बार अकेले दम पर मैच का रुख बदला। ऐसे में आइए इस लीग में उनके बल्ले से निकली कुछ सर्वश्रेष्ठ पारियों पर एक नजर डालते हैं।
#1
103* बनाम RCB, 2012
IPL 2012 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपने IPL करियर का पहला शतक लगाया।
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ रहाणे ने 60 गेंदों पर नाबाद 103 रन बनाए।
इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 5 छक्के जड़े। मैच के दौरान उन्होंने एक ओवर में लगातार 6 चौके भी लगाए।
रहाणे की इस पारी की बदौलत राजस्थान ने 195/2 का स्कोर बनाया और 59 रन से जीत दर्ज की।
#2
105* रन बनाम DC, 2019
IPL 2019 के 40वें मुकाबले में RR के लिए खेलते हुए रहाणे ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 105* रन की पारी खेली थी।
सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे इस खिलाड़ी ने 63 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 11 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 166.66 की थी।
RR ने 191/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में DC ने ये लक्ष्य 19.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
#3
91* रन बनाम DC, 2015
IPL 2015 के 36वें मुकाबले में रहाणे ने RR के लिए एक और बेजोड़ पारी खेली थी।
उस मैच में RR पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। रहाणे ने 54 गेंदों का सामना कर नाबाद 91 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले थे।
उनकी स्ट्राइक रटे 168.51 की रही थी।
पहले बल्लेबाजी करते हुए RR 189/2 का स्कोर बनाने में सफल रही थी। DC ये मुकाबला 14 रनों से हार गई थी।
#4
71* रन बनाम KKR, 2023
IPL 2023 में रहाणे चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की टीम का हिस्सा थे।
33वें मुकाबले में CSK का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से हुआ था।
CSK पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी और नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए रहाणे ने सिर्फ 29 गेंदों में नाबाद 71 रन जड़ दिए थे। उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 244.82 की रही थी।
उस मैच में CSK को 49 रन से शानदार जीत मिली थी।