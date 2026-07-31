IPL में अजिंक्य रहाणे के बल्ले से निकली सर्वश्रेष्ठ पारियों पर एक नजर

IPL 2019 के 40वें मुकाबले में RR के लिए खेलते हुए रहाणे ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 105* रन की पारी खेली थी।

सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे इस खिलाड़ी ने 63 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे।

उनके बल्ले से 11 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 166.66 की थी।

RR ने 191/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में DC ने ये लक्ष्य 19.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया।