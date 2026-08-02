राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए तैयार हो रहा अहमदाबाद, जानिए कैसी बदलेगी शहर की तस्वीर

अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों को भारत की भविष्य की खेल योजनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

अब तक भारत में कभी भी ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल के अलावा देश में एशियाई खेल भी हुए हैं।

अहमदाबाद में खेलों के सफल आयोजन से भारत के ओलंपिक की मेजबानी के लिए बल मिल सकता है।

बता दें कि भारत 2036 के ओलंपिक को देश में करवाने को लेकर प्रयासरत है।