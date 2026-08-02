राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए तैयार हो रहा अहमदाबाद, जानिए कैसी बदलेगी शहर की तस्वीर
क्या है खबर?
राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो में हो रहा है और अब अगले संस्करण की मेजबानी भारत में होनी है। इन ऐतिहासिक खेलों का आयोजन अहमदाबाद में होना है। यह आयोजन भारत के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यह राष्ट्रमंडल खेल के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अहमदाबाद में तैयारियां जोरों पर हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
फोकस
स्पोर्ट्स हब के रूप में तैयार हो रहा है अहमदाबाद
राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के चलते अहमदाबाद को एक आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में तैयार किया जा रहा है।
आयोजन का प्रमुख केंद्र सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनने की उम्मीद है।
शहर में खेल परिसरों को विश्व स्तरीय मानकों और सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है।
इसके साथ-साथ सड़क, मेट्रो, परिवहन व्यवस्था, होटल और खिलाड़ियों के रहने की सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है।
ओलंपिक
ओलंपिक मेजबान की दावेदारी मजबूत करना चाहेगा भारत
अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों को भारत की भविष्य की खेल योजनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
अब तक भारत में कभी भी ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल के अलावा देश में एशियाई खेल भी हुए हैं।
अहमदाबाद में खेलों के सफल आयोजन से भारत के ओलंपिक की मेजबानी के लिए बल मिल सकता है।
बता दें कि भारत 2036 के ओलंपिक को देश में करवाने को लेकर प्रयासरत है।
अहमदाबाद
विश्व पटल में अपना नाम दर्ज कराएगा अहमदाबाद
राष्ट्रमंडल खेलों में 70 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं।
इसमें बड़ी संख्या में एथलीट, कोच, तकनीकी अधिकारी, पर्यटक और मीडिया अधिकारी आदि शामिल होंगे, जो खेलों के दौरान भारत आएंगे।
इससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलने के साथ राजस्व भी प्राप्त होगा। अहमदाबाद में इससे पहले वनडे विश्व कप का फाइनल खेला जा चुका है।
ऐसे में क्रिकेट के अलावा राष्ट्रमंडल खेलों के जरिए भी अहमदाबाद विश्व पटल में अपना नाम दर्ज कराएगा।
गलती
दिल्ली वाली गलती से सबक ले रहा है अहमदाबाद
2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के बाद भारत ने कुछ गलतियां की थी।
कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आखिरी समय तक पूरी हो रही थीं। इससे विश्व भर से भारत को आलोचना झेलनी पड़ी थी।
अहमदाबाद की कोशिश है कि स्टेडियम, खेल गांव, और अन्य सुविधाओं का निर्माण तय समय से पहले पूरा हो जाए, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की जल्दबाजी न हो।
बता दें कि 2029 तक सभी व्यवस्थाओं के पूरे होने की उम्मीद है।