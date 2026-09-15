अफगानिस्तान बनाम भारत: संजू सैमसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सबसे तेज अर्धशतक लगाया, जानिए आंकड़े 

अफगानिस्तान बनाम भारत: संजू सैमसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सबसे तेज अर्धशतक लगाया, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराया। हरारे में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 160 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने हासिल किया। भारत की इस जीत में संजू सैमसन ने आक्रामक अंदाज में 59 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां और गेंदों के लिहाज से सबसे तेज अर्धशतक रहा। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही सैमसन की पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली।
उन्होंने मोहम्मद नबी के एक ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
वह 22 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए।
उन्होंने अभिषेक के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की। उन्हें राशिद खान ने आउट किया।
आंकड़े
सैमसन ने लगाया अपना सबसे तेज अर्धशतक
सैमसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सबसे तेज अर्धशतक (20 गेंद) लगाया है। इससे पहले उनका सबसे तेज अर्धशतक बांग्लादेश के खिलाफ (22 गेंद, 2024) हैदराबाद में आया था।
आंकड़े
शानदार है सैमसन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
सैमसन ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2015 में खेला था।
उन्होंने अब तक 68 मुकाबले खेले हैं और इसकी 60 पारियों में 27.25 की औसत से 1,499 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 158.12 की रही है।
उनके बल्ले से 3 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111 रन रहा है।
वह अब तक 128 चौके और 90 छक्के भी लगा चुके हैं।