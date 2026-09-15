सैमसन ने खेली आक्रामक पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अफगानिस्तान बनाम भारत: संजू सैमसन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सबसे तेज अर्धशतक लगाया, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 10:37 pm Sep 15, 202610:37 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराया। हरारे में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 160 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने हासिल किया। भारत की इस जीत में संजू सैमसन ने आक्रामक अंदाज में 59 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां और गेंदों के लिहाज से सबसे तेज अर्धशतक रहा। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।