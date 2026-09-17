अफगानिस्तान बनाम भारत: नितीश रेड्डी और रवि बिश्नोई ने तीसरे टी-20 में लिए 3-3 विकेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 127 रन से करारी शिकस्त दी। अरुण जेटली स्टेडियम में जीत के लिए मिले 222 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानी टीम सिर्फ 94 रन पर ही ढेर हुई। भारतीय गेंदबाजों में नितीश रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लेते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई। आइए इन गेंदबाजों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
रेड्डी ने अपने एक ओवर में ही लिए 3 विकेट
अफगानिस्तान की पारी का पहला ओवर करते हुए रेड्डी ने बिना कोई विकेट लिए 15 रन लुटाए।
वह अपने दूसरे ओवर में भी कोई विकेट नहीं ले सके।
अपने तीसरे ओवर में रेड्डी ने मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह ओमरजई और मुजीब उर रहमान को आउट करते हुए अफगानी टीम को बैकफुट में धकेल दिया।
उन्होंने अपने 4 ओवर में 25 रन देते हुए 3 विकेट लिए। उन्होंने सीरीज के दूसरे मैच में भी 3 सफलताएं हासिल की थी।
बिश्नोई
ऐसी रही बिश्नोई की गेंदबाजी
भारतीय लेग स्पिनर बिश्नोई ने नूर-उल-रहमान को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने राशिद खान और अब्दुल्ला अहमदजई को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया।
उन्होंने राशिद को बोल्ड किया।
उन्होंने 3.1 ओवर में 26 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 8.20 की रही।
उनके अलावा अक्षर पटेल ने 9 रन देते हुए 2 विकेट हासिल किए।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
भारत से संजू सैमसन (50) और अभिषेक की सलामी जोड़ी ने 141 रन की साझेदारी की।
जोरदार शुरुआत के बाद अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया और निरंतर आउट होते चले गए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों में 29 रन की पारी खेली और भारत ने 221/7 का स्कोर बनाया।
जवाब में अफगानी टीम ने 47 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए।
इसके बाद भी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम 94 रन पर ढेर हुई।
करियर
ऐसे हैं रेड्डी और बिश्नोई के करियर
रेड्डी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 6 पारियों में 16.66 की औसत के साथ 9 विकेट लिए हैं।
उन्होंने अफगान टीम के विरुद्ध 6 विकेट और बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट लिए हैं।
26 वर्षीय स्पिनर बिश्नोई ने अब तक 20.21 की औसत और 7.48 की इकॉनमी रेट के साथ 71 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 13 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है।