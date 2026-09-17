अफगानिस्तान बनाम भारत: नितीश रेड्डी और रवि बिश्नोई ने तीसरे टी-20 में लिए 3-3 विकेट

भारत से संजू सैमसन (50) और अभिषेक की सलामी जोड़ी ने 141 रन की साझेदारी की।

जोरदार शुरुआत के बाद अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया और निरंतर आउट होते चले गए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों में 29 रन की पारी खेली और भारत ने 221/7 का स्कोर बनाया।

जवाब में अफगानी टीम ने 47 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए।

इसके बाद भी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम 94 रन पर ढेर हुई।