अफगानिस्तान बनाम भारत: जानिए क्यों पहले टी-20 की तारीख में हो सकता है बदलाव

दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम अब तक कई अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर चुका है।

इस मैदान की दर्शक क्षमता लगभग 40,000 हजार है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले टी-20 मैच में 20,000 से 25,000 लोगों के आने की उम्मीद है।

ऐसे में BRICS सम्मेलन के बीच दिल्ली पुलिस के लिए सुरक्षा और सुविधा का इंतजाम करना चुनौती भरा रहने वाला है। हालांकि, दूसरे और तीसरे टी-20 के कार्यक्रम में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है।