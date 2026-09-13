अफगानिस्तान बनाम भारत: अजमतुल्लाह उमरजई ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया अपना दूसरा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

अफगानिस्तानी टीम ने जब 41 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया तब उमरजई क्रीज पर आए।

उन्होंने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच पारी को संभालने का प्रयास किया और मोहम्मद नबी के साथ मिलकर 83 रन की साझेदारी की।

शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी करने वाले उमरजई ने 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

वह 44 गेंदों में 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रहे।