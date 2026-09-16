अफगानिस्तान बनाम भारत: आखिरी टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े, जानिए कैसी होगी पिच

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी काफी हद तक रहमानुल्लाह गुरबाज के इर्द-गिर्द घूमती है। पहले 2 मुकाबलों में उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है।

इस कारण टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आखिरी मुकाबले में वह अपना खोया हुआ फॉर्म हासिल करने को देखेंगे।

संभावित एकादश: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद और फजलहक फारूकी