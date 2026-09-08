अफगानिस्तान करेगा बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की मेजबानी, UAE में खेली जाएगी त्रिकोणीय वनडे सीरीज

इस पूरे दौरे को अलग-अलग चरणों में बांटा गया है, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच से होगी। यह मुकाबला 9 अक्टूबर से खेला जाएगा।

यह मैच एशियाई खेल 2026 के टूर्नामेंट के 6 दिन बाद खेला जाएगा।

टेस्ट मैच के बाद 17 से 23 अक्टूबर तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच एक त्रिकोणीय वनडे सीरीज खेली जाएगी।

इसमें तीनों टीमें आपस में एक-एक मैच खेलेंगी और शीर्ष 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला होगा।