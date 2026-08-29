रजत पाटीदार को अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में मिल सकती है भारतीय टीम में जगह

अफगानिस्तान टी-20 सीरीज: इन 3 IPL सितारों काे मिल सकती है भारतीय टीम में जगह

लेखन भारत शर्मा 06:38 pm Aug 29, 202606:38 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने दोनों देशों के बीच 3 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। ये सभी मुकाबले 13 से 17 सितंबर तक दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारतीय टीम की घोषणा होना अभी बाकी है, जिसमें इस बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में धमाल मचाने वाले इन 3 स्टार खिलाड़ियों पर भी चयनकर्ताओं की नजरें टिकी होंगी।