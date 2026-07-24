रहमत शाह करेंगे कप्तानी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अफगानी टीम घोषित, मोहम्मद नबी को नहीं मिली जगह

लेखन अंकित पसबोला 09:26 pm Jul 24, 202609:26 pm

क्या है खबर?

रहमत शाह 5 अगस्त से आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की सीरीज में पहली बार अफगानिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने इस सीरीज के लिए टीम घोषित की है, जिसमें अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को नहीं चुना गया है। दूसरी तरफ फजलहक फारुखी अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं। आइए अफगानिस्तान की टीम पर एक नजर डालते हैं।