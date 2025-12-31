टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अफगानिस्तान की टीम हुई घोषित, राशिद खान करेंगे कप्तानी

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अपनी टीम की घोषणा की है। दिग्गज स्पिनर राशिद खान को टीम का कप्तान बनाया गया है। 15 सदस्यीय टीम में मोहम्मद नबी और नवीन उल हक जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं। विश्व कप में अफगान टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। आइए अफगानी टीम पर एक नजर डालते हैं।

टीम इन खिलाड़ियों को भी मिला मौका अफगान की टीम में तेज गेंदबाज नवीन उल हक भी शामिल हैं, जो अपने कंधे की चोट से उबर चुके हैं। अनुभवी खिलाड़ी गुलबदीन नाईब, मुजीब उर रहमान और रहमानुल्लाह गुरबाज टीम को मजबूती देंगे। जबकि फजल हक फारूकी की टीम में वापसी हुई है। वह पिछले सीजन में अफगान टीम से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज रही थी। उन्होंने 8 मैचों में 9.41 की औसत और 6.31 की इकॉनमी रेट से 17 विकेट झटके थे।

टीम ऐसी है अफगानिस्तान की टीम अफगानिस्तान टीम: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, और इब्राहिम जादरान। अफगानिस्तान ने अपनी टीम के साथ-साथ गजनफर, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है।

सीरीज विश्व कप से पहले टी-20 सीरीज खेलेगी अफगान टीम टी-20 विश्व कप में अपने अभियान से पहले, अफगानिस्तान UAE में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए भी विश्व कप वाली टीम ही चुनी गई है। बता दें कि अफगानिस्तान 19 जनवरी से 22 जनवरी के बीच इस सीरीज की मेजबानी करेगी। इस सीरीज की मदद से अफगान टीम विश्व कप से पहले अपने सही संयोजन को तलाश कर पाएगी।

