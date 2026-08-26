अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का 27 दिसंबर से होगा आगाज

अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का 27 दिसंबर से होगा आगाज, 3 टीमों और ट्रॉफी का हुआ अनावरण

लेखन भारत शर्मा 01:19 pm Aug 26, 202601:19 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने क्रिकेट जगत में एक नया मील का पत्थर गाड़ते हुए अपनी बहुप्रतीक्षित अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) टी-20 के उद्घाटन सीजन की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दुबई में आयोजित एक भव्य समारोह में लीग की शुरुआती 3 फ्रेंचाइजी टीमों के नाम की घोषणा की गई और आधिकारिक चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण भी किया गया। बता दें कि ACB की घोषणा के अनुसार, इस लीग का आगाज 27 दिसंबर, 2026 से होगा।