ICC ने अफगानिस्तान के वनडे कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी को लगाई फटकार, जानिए क्या रहा कारण

विवरण

क्या होता है लेवल-1 का उल्लंघन?

ICC के अनुसार, लेवल-1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार और अधिकतम दंड के रूप में खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना हो सकता है। इन उल्लंघनों के परिणामस्वरूप खिलाड़ी के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक या 2 डिमेरिट अंक भी जोड़े जा सकते हैं। यदि कोई खिलाड़ी 24 महीनों के भीतर 4 से अधिक डिमेरिट अंक अर्जित करता है, तो उन्हें निलंबन अंकों में परिवर्तित किया जाता है और उन पर मैचों का प्रतिबंध लगता है।