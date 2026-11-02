अफगानिस्तान ने ICC वनडे रैंकिंग में हासिल किया अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान

अफगानिस्तान ने ICC वनडे रैंकिंग में हासिल किया अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान

लेखन भारत शर्मा 05:51 pm Nov 02, 202605:51 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने ICC मेन्स वनडे टीम रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंचकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह इस प्रारूप में उसकी अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। यह बढ़त आयरलैंड क्रिकेट टीम पर 4-0 की सीरीज जीत और हाल ही में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ UAE ट्राई-सीरीज में बिना हारे रहने सहित कई शानदार प्रदर्शनों के बाद मिली है। आइए टीम के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।