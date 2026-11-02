अफगानिस्तान ने ICC वनडे रैंकिंग में हासिल किया अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान
क्या है खबर?
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने ICC मेन्स वनडे टीम रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंचकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह इस प्रारूप में उसकी अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। यह बढ़त आयरलैंड क्रिकेट टीम पर 4-0 की सीरीज जीत और हाल ही में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ UAE ट्राई-सीरीज में बिना हारे रहने सहित कई शानदार प्रदर्शनों के बाद मिली है। आइए टीम के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।
सफर
अफगानिस्तान का अब तक का वनडे सफर
साल 2009 में वनडे में डेब्यू के बाद से अफगानिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबा सफर तय किया है।
उसने अपने 191 वनडे मुकाबलों में से 96 जीते हैं और उनका जीत-हार का रेश्यो 1.09 का शानदार रहा है।
वनडे विश्व कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम पर उनकी ऐतिहासिक जीत और ICC टी-20 विश्व कप 2024 में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचना, उनकी क्रिकेट सफर में बड़ी उपलब्धि रही है।
प्रदर्शन
हाल की वनडे सीरीज जीत
अफगानिस्तान ने बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसे जाने-माने क्रिकेट देशों को पीछे छोड़कर पहली बार वनडे रैंकिंग में शीर्ष 6 में जगह बनाई है।
उनके हाल के प्रदर्शन में आयरलैंड पर 4-0 की सीरीज जीत शामिल है।
उन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज में क्लीन स्वीप भी किया।
राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान जैसे खिलाड़ियों ने उनकी हालिया वनडे सफलता में अहम भूमिका निभाई है।
भविष्य
अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए एक नया युग
अफगानिस्तान अब अपना ध्यान जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज पर लगाएगा, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रख सकें।
वनडे रैंकिंग में उनकी बढ़त 50 ओवर के प्रारूप में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन और सुधार का सबूत है।
टीम रैंकिंग में पहले ही बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी टीमों से आगे निकल चुकी है। ऐसे में अब उसकी नजर शीर्ष 5 टीमों में जगह बनाने पर होगी।