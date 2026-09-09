टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले अफगानी बल्लेबाज

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज में सर्वाधिक रन वाले अफगानी बल्लेबाज गुलबदीन नैब हैं।

उन्होंने भारत टीम के विरुद्ध कुल 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसकी 6 पारियों में उन्होंने 44.75 की औसत और 130.65 की स्ट्राइक रेट के साथ 179 रन बनाए हैं।

इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक अपने नाम किए।

क्रिकइंफो के मुताबिक, भारतीय टीम के विरुद्ध उन्होंने 14 चौके और 11 छक्के भी लगाए हैं।