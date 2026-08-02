राशिद 'द हंड्रेड' लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने (तस्वीर: एक्स/@ICC)

आदिल राशिद 'द हंड्रेड' लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 12:14 pm Aug 02, 202612:14 pm

क्या है खबर?

द हंड्रेड के मौजूदा सीजन में सदर्न ब्रेव ने लंदन स्पिरिट को 5 विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी। लॉर्ड्स में खेले गए इस मैच में ब्रेव ने स्पिरिट को पहली पारी में सिर्फ 105/10 पर रोक दिया। इस मुकाबले में ब्रेव के आदिल राशिद ने 2 विकेट लिए। वह टाइमल मिल्स को पीछे छोड़कर पुरुषों के द हंड्रेड के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।