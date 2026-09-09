एडम जैम्पा होबार्ट हरिकेन्स में शामिल हुए (तस्वीर: एक्स/@ICC)

एडम जैम्पा BBL 2026-27 से पहले होबार्ट हरिकेन्स में शामिल हुए

लेखन अंकित पसबोला 01:05 pm Sep 09, 202601:05 pm

क्या है खबर?

अनुभवी लेग स्पिनर एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) के अगले सीजन में होबार्ट हरिकेन्स से खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले सीजन तक मेलबर्न रेनेगेड्स का हिस्सा रहे जैम्पा फ्री-एजेंट मार्केट के जरिए होबार्ट में शामिल हुए हैं। वह अगले 2 सीजन के लिए होबार्ट की टीम का हिस्सा होने वाले हैं। बता दें कि यह जैम्पा के लिए यह कुल 5वीं BBL टीम होगी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।