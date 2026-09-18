एडम जैम्पा ने पूरे किए 200 वनडे विकेट

एडम जैम्पा ने पूरे किए 200 वनडे विकेट, ऐसा करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर

लेखन भारत शर्मा 07:22 pm Sep 18, 202607:22 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर एडम जैम्पा ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में अहम उपलब्धि हासिल की है। जिम्बाब्वे की पारी में अपना पहला विकेट लेते ही उनके वनडे क्रिकेट में 200 विकेट पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही वह अब पूर्व दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न के बाद वनडे में यह कारनामा करने वाले केवल दूसरे स्पिनर बन गए हैं। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।