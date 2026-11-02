वैभव सूर्यवंशी को ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के लिए इंडिया-A टीम में चुना गया है

ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026: इंडिया-A टीम का ऐलान, तिलक वर्मा हाेंगे कप्तान

लेखन भारत शर्मा 07:17 pm Nov 02, 202607:17 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने कतर में होने वाले आगामी ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप टी-20 2026 के लिए इंडिया-A की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। लगातार चर्चाओं में चल रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया है। वहीं, धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा को कप्तानी और अनुभवी रजत पाटीदार को उपकप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है। यह टूर्नामेंट 19 से 29 नवंबर तक दोहा में खेला जाएगा।