ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के अहम मुकाबले में पाकिस्तान-A ने इंडिया-A को हरा दिया

ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026: पाकिस्तान-A ने इंडिया-A को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 12:23 am Nov 23, 202612:23 am

क्या है खबर?

ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-B मुकाबले में पाकिस्तान-A ने ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया-A को 48 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली। मुकाबले में पाकिस्तान-A ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 313 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंडिया-A शुरुआत में लगे झटकों से दबाव में आ गई पूरी टीम 265 रन बनाकर ढेर हो गई।