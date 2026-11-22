एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026: अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान-A के खिलाफ जड़ा अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-B मुकाबले में इंडिया-A के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान-A के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (70) खेली। यह उनके लिस्ट-A करियर का 9वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 31 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही इंडिया-A की टीम 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही। आइए अभिषेक की पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी?
इंडिया-A को लक्ष्य का पीछा करते हुए 26 रन पर 2 झटके लग गए थे। इसके बाद अभिषेक ने एक छोर से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम से दबाव हटाने का काम किया।
उन्होंने कप्तान तिलक वर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 68 गेंदों में 67 रन की अहम साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी।
अभिषेक अपनी पारी में 42 गेंदों में 6 चौके और 6 बेहतरीन छक्कों की मदद से 70 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
करियर
कैसा रहा है अभिषेक का लिस्ट-A करियर?
बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में अब तक 71 मैच खेले हैं, जिसकी 70 पारियों में 33 से अधिक की औसत और 100 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 2,275 रन अपने नाम किए हैं।
इस दौरान उन्होंने 9 अर्धशतकों के अलावा 4 शतक भी जड़े हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 170 रन रहा है।
इस प्रारूप में वह 51 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 41 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं।
प्रदर्शन
अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ जारी रखी शानदार फॉर्म
अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखी है।
इससे पहले एशियाई खेल 2026 के स्वर्ण पदक मुकाबले में भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ महज 28 गेंदों में 61 रन की आतिशी पारी खेलकर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।
अभिषेक भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भी 72 मैचों में 196.36 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 2,268 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं।