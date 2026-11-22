बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में अब तक 71 मैच खेले हैं, जिसकी 70 पारियों में 33 से अधिक की औसत और 100 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 2,275 रन अपने नाम किए हैं।

इस दौरान उन्होंने 9 अर्धशतकों के अलावा 4 शतक भी जड़े हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 170 रन रहा है।

इस प्रारूप में वह 51 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 41 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं।