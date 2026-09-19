अभिषेक पोरेल को जमानत मिल गई है (फाइल तस्वीर)

दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल को कथित यौन शोषण के मामले में मिली जमानत

लेखन आदर्श कुमार 12:04 pm Sep 19, 202612:04 pm

क्या है खबर?

दिल्ली कैपिटल्स (DC) और बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को चिंचुड़ा की एक अदालत ने जमानत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पोरेल एक महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद जेल से बाहर आएंगे। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज कथित यौन शोषण और आपराधिक धमकी के मामले में आया है। पोरेल को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने उनपर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाए थे।