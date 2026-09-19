दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल को कथित यौन शोषण के मामले में मिली जमानत
क्या है खबर?
दिल्ली कैपिटल्स (DC) और बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को चिंचुड़ा की एक अदालत ने जमानत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पोरेल एक महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद जेल से बाहर आएंगे। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज कथित यौन शोषण और आपराधिक धमकी के मामले में आया है। पोरेल को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने उनपर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाए थे।
शिकायत
ये था पूरा मामला
शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि वह पोरेल के साथ करीब साढ़े 3 साल से रिश्ते में थी और दोनों ने शादी करने की योजना बनाई थी।
दोनों विदेश भी गए थे, लेकिन बाद में पोरेल ने उनके रिश्ते से इनकार कर दिया।
इसके बाद उसने 23 जून को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच हुए विवाद का भी जिक्र था।
उस समय पुलिस ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई थी।
मामला
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए थे गिरफ्तारी के आदेश
शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पोरेल के खिलाफ मामला दर्ज किया।
बाद में यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने पोरेल की गिरफ्तारी का आदेश दिया।
मामले में दुष्कर्म के आरोप के साथ आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के आरोप भी शामिल हैं।
अदालत ने पोरेल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का भी आदेश दिया था। आशंका थी कि वह शिकायतकर्ता की तस्वीरें साझा कर सकते हैं।
झूठा
पोरेल ने आरोपों को बताया झूठा
पोरेल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें झूठा बताया है।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें चिंचुड़ा की अदालत में पेश किया गया था, जहां शुरुआत में जमानत नहीं मिली और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
हालांकि, 36 दिन जेल में रहने के बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है।
पोरेल 2023 से DC की टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने उसी साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपना डेब्यू किया था।
करियर
ऐसा रहा है पोरेल का क्रिकेट करियर
पोरेल घरेलू क्रिकेट में बंगाल क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने IPL के 4 सीजन में 35 मैच खेलकर 25.63 की औसत से 769 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 65 रन रहा है।
उन्होंने 32 प्रथम श्रेणी मैचों में 31.28 की औसत से 1,408 रन, 23 लिस्ट-A मैचों में 833 रन और 61 टी-20 मैचों में 1,590 रन बनाए हैं।