अभिषेक पोरेल पर लगा यौन शोषण का आरोप, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्रिकेटर के खिलाफ गिरफ्तरी वारंट जारी कर तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया है।

पुलिस अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया है कि आरोपी क्रिकेटर का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और तलाश जारी है।

इस मामले पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को तय की गई है। ऐसे में अब पाेरेल की परेशानियां बढ़ने वाली है।