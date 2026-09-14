राशिद खान के खिलाफ अभिषेक शर्मा के आंकड़े कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

राशिद खान के खिलाफ खूब चलता है अभिषेक शर्मा का बल्ला, आंकड़े कर देंगे हैरान

लेखन आदर्श कुमार 01:05 pm Sep 14, 202601:05 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में 82 रन की पारी खेली। उन्होंने ये रन सिर्फ 32 गेंदों में बनाए। अभिषेक ने इस दौरान राशिद खान के खिलाफ खास रिकॉर्ड बनाया। अभिषेक की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 156 रन का लक्ष्य सिर्फ 13.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। ऐसे में आइए, राशिद के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।