अभिषेक शर्मा ने लोकल वनडे मैच में जड़ा तूफानी दोहरा शतक, जानिए कितने चौके-छक्के जड़े

अभिषेक ने सीरीज की 3 पारियों में 3.67 की बेहद खराब औसत से सिर्फ 11 रन बनाए।

उनके बल्ले से केवल 2 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट केवल 55 की रही। पहले मैच में वह एक रन बनाकर पवेलियन लौटे।

दूसरे मुकाबले में उन्होंने 8 रन बनाए, जबकि तीसरे मैच में अभिषेक सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए।

खास बात यह रही कि सीरीज के तीनों मुकाबलों में अभिषेक को ब्लेसिंग मुजाराबानी ने ही अपना शिकार बनाया।