अभिषेक शर्मा के नाम टी-20 क्रिकेट में दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने मंगलवार को जापान क्रिकेट टीम को पहले ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 2 रन से हराकर जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही उनके नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह टी-20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
निराशा
अभिषेक ने राशिद और शादाब को पीछे छोड़ा
अभिषेक इस मुकाबले में शून्य पर आउट होने के बाद साल 2026 में टी-20 क्रिकेट में 10वीं बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं।
उन्होंने इस मामले में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के राशिद खान और पाकिस्तान के शादाब खान को पीछे छोड़ दिया है।
राशिद साल 2019 में 9 बार और शादाब साल 2024 में 9 बार शून्य पर आउट हुए थे। अभिषेक के इस तरह से शून्य पर आउट होने की खासी चर्चा है।
बराबरी
अभिषेक ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में की इन खिलाड़ियों की बराबरी
अभिषेक अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भी एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
वह 2026 में 7वीं बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं।
उन्होंने इस मामले में रवांडा के जैपी बिमेन्यिमाना (2023), ऑर्किड तुयिसेंगे (2023) और पाकिस्तान के सैम अयूब (2025) की बराबरी कर ली है।
ये सभी खिलाड़ी भी उस साल 7-7 बार शून्य पर आउट हुए थे।
रिकॉर्ड
अभिषेक एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त सर्वाधिक बार पहली गेंद पर हुए आउट
इस मुकाबले में अभिषेक अपनी पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए थे।
इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से सर्वाधिक बार पहली गेंद पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
उन्होंने इस मामले में रवांडा के केविन इराकोज (2023) और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के रिचर्ड नगारवा (2024) की बराबरी की है।
ये खिलाड़ी भी उस साल 5-5 बार पहली गेंद पर पवेलियन लौटे थे।
करियर
कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
अभिषेक ने भारत के लिए अब तक 60 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 59 पारियों में 32.60 की औसत से 1,858 रन बनाए हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 194.36 की रही है।
उन्होंने 3 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है।
इसी तरह वह 210 टी-20 मैचों में 33 की औसत और 177.72 की स्ट्राइक रेट से 6,224 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 10 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं।