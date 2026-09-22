अभिषेक शर्मा के नाम टी-20 क्रिकेट में दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा के नाम टी-20 क्रिकेट में दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

लेखन भारत शर्मा 02:15 pm Sep 22, 202602:15 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने मंगलवार को जापान क्रिकेट टीम को पहले ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 2 रन से हराकर जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही उनके नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह टी-20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।