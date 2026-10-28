अभिषेक शर्मा ने किया वैभव सूर्यवंशी की 'भाग मिल्खा भाग' की प्रेरणा का खुलासा

अभिषेक ने कहा, "जब आप 200 या 190 रन का पीछा कर रहे होते हैं, तो उनकी पहली गेंद, पहला ओवर, उनका तेज गेंदबाज होता है। अगर आप पहली गेंद पर एक ओपनर के तौर पर ऐसा अग्रेसन दिखाते हैं, तो नॉन-स्ट्राइकर भी उत्साहित हो जाता है।"

उन्होंने कहा, "मैं वैभव का खास जिक्र करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आज उन्होंने जो किया, उसने बहुत अहम भूमिका निभाई। इसलिए इस जीत का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है।"