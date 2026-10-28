अभिषेक शर्मा ने किया वैभव सूर्यवंशी की 'भाग मिल्खा भाग' की प्रेरणा का खुलासा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मिली धमाकेदार जीत के बाद एक बेहद दिलचस्प खुलासा किया है। अभिषेक ने बताया कि मैच से एक दिन पहले नेट सत्र के दौरान 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बॉलीवुड फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' का एक मशहूर डायलॉग दोहराते हुए बेखौफ खेलने का वादा किया था, जिसे उन्होंने मैदान पर सच कर दिखाया।
खुलासा
अभिषेक ने क्या किया खुलासा?
मैच के बाद BCCI के एक वीडियो में बोलते हुए अभिषेक ने सूर्यवंशी के साथ अपनी बातचीत को याद किया और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी पर टिके रहने के लिए युवा खिलाड़ी की तारीफ की।
अभिषेक ने कहा, "कल सूर्यवंशी ने मुझे नेट्स में कुछ कहा कि मैं मिल्खा सिंह की फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' के डायलॉग 'भैया, खेलूंगा भी वैसे ही' की तरह ही खेलूंगा।"
उन्होंने बताया कि सूर्यवंशी के निडर रवैये ने दूसरे छोर पर उनका भी आत्मविश्वास बढ़ाया।
तारीफ
अभिषेक ने की सूर्यवंशी की तारीफ
अभिषेक ने कहा, "जब आप 200 या 190 रन का पीछा कर रहे होते हैं, तो उनकी पहली गेंद, पहला ओवर, उनका तेज गेंदबाज होता है। अगर आप पहली गेंद पर एक ओपनर के तौर पर ऐसा अग्रेसन दिखाते हैं, तो नॉन-स्ट्राइकर भी उत्साहित हो जाता है।"
उन्होंने कहा, "मैं वैभव का खास जिक्र करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आज उन्होंने जो किया, उसने बहुत अहम भूमिका निभाई। इसलिए इस जीत का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
Abhishek Sharma highlighting Sanju Samson ‘s selfless character in letting Vaibhav Sooryavanshi open alongside him💙— Sanju Samson Fans Page (@SanjuSamsonFP) October 28, 2026
So it was Sanju’s decision all along🤌🥹
My captain 💙🇮🇳 pic.twitter.com/xF9rIU8iYp
बल्लेबाजी
कैसी रही अभिषेक और सूर्यवंशी की बल्लेबाजी?
अभिषेक और सूर्यवंशी ने 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाई।
दोनों पावरप्ले में 118 रन जोड़ दिए और 43 गेंदों में 133 रनों की तूफानी शतकीय साझेदारी निभाई।
सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों से 45 रन की पारी खेली।
अभिषेक ने 38 गेंदों में 9 चौके और 11 छक्कों से 113 रन की शतकीय पारी खेली। इससे भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।